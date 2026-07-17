Бойові дії на Донеччині, 229 бойових зіткнень, ворожі обстріли, авіаудар по Ізюму. Яким запам’ятається 1605-й день повномасштабної війни.

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наслідки атаки РФ по рятувальниках у Краматорську

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 липня на фронті від початку доби відбулося 229 бойових зіткнень.

Найгарячіше на Покровському напрямку, там зафіксовано 34 ворожі атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 липня – в новині.

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Російські війська завдали авіаудару по Ізюму на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, серед яких троє дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухові поранення отримав 8-річний хлопчик. Ще одна постраждала – 16-річна дівчина, яка зазнала поранень уламками скла. 13-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.

Російські війська вранці 17 липня та впродовж дня здійснили масовану атаку безпілотниками по виробничих активах Групи "Нафтогаз" у Харківській, Полтавській та Сумській областях, повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За його словами, окупанти застосували дрони різних типів, зокрема реактивні.

Унаслідок атак на кількох об'єктах виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування. Завдяки завчасно вжитим заходам безпеки працівники не постраждали та перебували в укриттях.

За погодженням з Президентом Кабмін призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків міністра закордонних справ.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький також про реорганізацію структури міністерств.

«Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту», - додав глава уряду.

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Президент Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку стати секретарем Ради нацбезпеки і оборони.

До цього секретарем Ради нацбезпеки і оборони був Рустем Умєров. Він став ним після звільнення з посади міністра оборони. Рустем Умєров фігурував на плівках Міндіча. Має статус свідка.

Призначено також в.о. голови СБУ та т.в.о. голови Нацполіції.

Зеленський також повідомив, що СБУ знищила військовий літак Ту-95 в Енгельсі.

“Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні”, – написав Володимир Зеленський, зазначивши, що відстань від державного кордону – близько 800 кілометрів.

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти шести представників російського військово-промислового комплексу у відповідь на продовження російської агресії проти України, зокрема смертельні удари по Києву в ніч на 1 та 5 липня 2026 року.

До санкційного списку внесли одну фізичну особу та п'ять компаній, які входять до групи ABS Electro. За даними Ради ЄС, ці підприємства розробляють і виробляють електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для виготовлення безпілотників.

У ЄС зазначили, що компанії сприяють створенню систем, які підвищують стійкість російських безпілотників типу Shahed і «Герань» до засобів радіоелектронної боротьби.

Докладніше – в новині.

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17 липня під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення Угорщина відмовилася розпочати процес відкриття другого і третього перемовних кластерів для України.

При цьому Будапешт погодився відкрити третій кластер для Молдови, передає «Європейська правда».

Проте такий варіант розділення країн не підтримала більшість держав Євросоюзу, тому рішення взагалі не ухвалили.

Докладніше – в новині.

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