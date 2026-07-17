Також уражено нафтобаза "Шахтарськ" на ТОТ Донецької області.

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Сили оборони 16 липня та уночі 17 липня уразили два танкери, буксир, сторожовий корабель "Светляк", нафтовий термінал, НПЗ "Славнефть-Янос" та інші військові об'єкти противника.

Ураження підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У Чорному та Азовському морях було уражено два танкери, один із яких є газовозом, а також буксир.

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У Генштабі зазначають, що ці судна використовувалися для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для забезпечення паливом російських військ.

Окремо підтверджено ураження сторожового корабля проєкту 10410 "Светляк" у Керчі, а також нафтового терміналу "ТЕС-Термінал-1" і складу паливно-мастильних матеріалів на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, під удар потрапила нафтобаза "Шахтарськ" на тимчасово окупованій території Донецької області.

Українські військові також завдали ударів по залізничному мосту через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області та автомобільному мосту поблизу села Козине Курської області РФ, які російська армія використовує для військової логістики.

Серед уражених об'єктів також один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.

Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства. Завод є найбільшим НПЗ у центральній частині РФ та забезпечує виробництво бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, мастил та іншої продукції, що використовується, зокрема, для потреб військово-промислового комплексу країни-агресора.

Також Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів російських військ поблизу Покровська та командно-спостережний пункт окупантів у районі Новотроїцького Донецької області.

Оцінка масштабів пошкоджень триває.

Сили оборони й надалі завдаватимуть ударів по об'єктах, які забезпечують військову агресію РФ.