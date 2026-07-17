Якщо попереднього тижня армія РФ втрачала в середньому 1100 військових, то нині цей показник сягнув близько 1400.

За останній тиждень середньодобові втрати російських військ на фронті зросли приблизно на 300 осіб. Якщо попереднього тижня армія РФ втрачала в середньому 1100 військових убитими та пораненими на добу, то нині цей показник сягнув близько 1400.

Про це заявив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

За його словами, найінтенсивніші бойові дії наразі тривають на Костянтинівському, Покровському та Лиманському напрямках.

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Ківісельг наголосив, що заяви російської сторони про нібито повне захоплення Костянтинівки не відповідають дійсності. Крім того, українські Сили оборони продовжують успішно відтісняти російські війська в районі Олександрівки.

За оцінкою естонської розвідки, через успішні дії українських військових командування РФ змушене перекидати резерви на ділянки, де ситуація для окупантів стрімко погіршується. Це може послабити здатність російської армії оперативно реагувати на зміни обстановки на фронті.

Окремо полковник звернув увагу на поглиблення паливної кризи в Росії. Попри заяви Кремля про швидке вирішення проблеми, у розвідці Естонії вважають такий сценарій малоймовірним.

"Потрібно зауважити, що шкода, якої завдає Україна, справді масштабна, і її наслідки будуть відчутними ще досить тривалий час", – зазначив Антс Ківісельг.