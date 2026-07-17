Нічна повітряна атака , 249 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, підтримка законопроекту Грема-Блументаля про антиросійські санкції.

Росія посилила атаки по Одесі і б'є по ній щодня. Увечері 16 липня росіяни знову атакували Одесу ракетами. Росіяни вдарили по Хаджибейському району в місті, а також по Одеському – в області.

Унаслідок атаки загинули дві людини. Серед загиблих – жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надають необхідну допомогу.

За оновленими даними від ОВА станом на ранок, кількість поранених зросла до 10, серед них – три дитини.

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Є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Станом на ранок відомо, що ушкоджено 11 житлових будинків.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку - 37.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка, Пискунівка, Миколаївка та у районах Різниківки й Закітного.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1370 солдатів, по 4 танки та засоби ППО, 6 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, 7 РСЗВ, гелікоптер, 13 НРК, 498 одиниць автотехніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 425 990 солдатів.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 17 липня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та 130 безпілотниками. ППО знешкодила 120 цілей.

Зафіксовано влучання двох ракет і 8 дронів у семи місцях, а ще у 5 локаціях впали уламки. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

Докладніше – в новині.

Українська розвідка попередила, що підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Як розповіли у ГУР, командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях. Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії.

Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу «Молнія-1», «Молнія-2», «Герань-сікер», «Гербера-сікер», «Ланцет», V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

Більше інформації – в новині.

Журналісти восьми українських ЗМІ опублікували розслідування «Слідство. Інфо», оприлюднення якого цьому медіа заборонив суддя Вовк Печерського райсуду. У розслідуванні йдеться про придбання братом директора Держбюро розслідувань 143 квартир.

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Олександр Сухачов, брат чинного директора ДБР Олексія Сухачова, у 2018 році, за даними реєстру речових прав на нерухоме майно, став власником 40% об'єктів у багатоквартирному будинку ЖК «IT-Парк Manufactura» в Харкові на вулиці Юрія Чигирина, 13, від забудовника «Строй Сіті». В 2018-2020 роках він став власником 143 об'єктів у двох харківських житлових комплексах, які згадуються як об'єкти «Строй Сіті».

У 2019 році вартість одного квадратного метра в цьому комплексі вказували в середньому на рівні $800. Але Сухачов, відповідно до документів, придбав цілі квартири за вартістю незначно вищою, ніж квадратний метр.

Докладно – в новині.

Законопроєкт про запровадження 100-відсоткових тарифних мит проти країн, які купуватимуть російські нафту і газ, вже має у Сенаті США потрібний рівень підтримки.

Як пише видання Axios, документ, що розроблявся покійним сенатором Ліндсі Гремом спільно з його колегою з Демократичної партії Річардом Блументалем, вже погодився підтримати 61 сенатор. 39 з них представляють Республіканську партію, 22 є демократами. Голосування може відбутися незабаром.

Після Сенату документ ще мають підтримати конгресмени у Палаті представників, після чого він потрапить на стіл до президента Дональда Трампа. Той, за чутками, готовий його підписати через відсутність прогресу у переговорах Росії та України, а також на знак пошани до спадщини сенатора Грема.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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