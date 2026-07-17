За даними слідства, він систематично відправляв мешканців інтернату на примусові роботи, а отримані за це кошти привласнював.

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У Тернопільській області правоохоронці затримали директора психоневрологічного будинку-інтернату, якого підозрюють у торгівлі людьми та експлуатації підопічних закладу.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, керівнику закладу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

За версією слідства, директор використовував вразливий стан людей віком від 30 до 79 років, які мають психічні розлади. Їх залучали до роботи на приватних господарствах, будівництві та прибиранні кладовищ. Замовники платили за їхню працю від 150 до 450 гривень на день, однак ці гроші, за даними правоохоронців, отримував директор інтернату.

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Слідство встановило, що замовники узгоджували з керівником вид і час виконання робіт, передавали йому оплату, після чого він давав вказівку персоналу випускати мешканців за межі закладу.

Правоохоронці задокументували факти примусової праці та передачі коштів. Під час обшуків вилучили чорнові записи, які, за даними слідства, містять облік випадків залучення підопічних до робіт.

Наразі слідчі перевіряють інформацію про можливу експлуатацію щонайменше 24 мешканців психоневрологічного інтернату. Також вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У прокуратурі наголошують, що триває досудове розслідування, а підозра не означає визнання особи винною судом.