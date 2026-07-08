Апеляція ВАКС частково змінила вирок ексголові Тернопільської облради, його взяли під варту в залі суду

Михайло Головко отримав 9 років позбавлення волі. Його визнали винним у проханні та одержанні 600 тисяч грн хабаря від бізнесмена-волонтера.

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково змінила вирок колишньому голові Тернопільської облради Михайлу Головку. Йому призначили 9 років позбавлення волі, повідомляє Центр протидії корупції.

Головка взяли під варту прямо в залі суду.

Таке рішення ухвалила колегія суддів АП ВАКС — Олександр Семенников, Інна Калугіна, Андрій Никифоров.

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Вони частково задовольнили скаргу захисника Головка та виключили з обвинувачення незаконне зберігання певних бойових припасів.

В іншій частині погодились визнати винуватим у проханні та одержанні 600 тисяч грн хабаря від бізнесмена-волонтера.

У червні 2023 року НАБУ та САП заявили про викриття тодішнього голови Тернопільської облради Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА — Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука. Їх викрили на висловленні прохання 1,8 млн грн та одержанні 600 тисяч грн хабаря.

За даними правоохоронців, гроші мали надаватись за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту об’єктів комунального підприємства Тернопільської облради, а також за оплату заборгованості обласної адміністрації перед підприємством, яке виконало роботи ще у 2022 році.

Посадовців затримали одразу після одержання частини хабаря в розмірі 600 тисяч грн.

Головко є членом партії ВО «Свобода», раніше був депутатом Верховної Ради.