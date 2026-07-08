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На Черкащині від вчора шукають чоловіка, який плавав на SUP-дошці на Дніпрі

За минулу добу на водних об’єктах України загинули 2 людей.

На Черкащині від вчора шукають чоловіка, який плавав на SUP-дошці на Дніпрі
Річка Дніпро у Черкаській області
Фото: nameste.com.ua

У Черкаській області зник чоловік, який плавав на SUP-дошці на Дніпрі, повідомили у ДСНС.

Учора пошукові роботи не дали результатів, тому рятувальники продовжують шукати його сьогодні.

Загалом за минулу добу на водних об’єктах України загинули 2 людей, одна з яких дитина. 

Тіло жінки знайшли на Хмельниччині у ставку села Лісова Волиця, а тіло 10-річної дівчинки у Чорному морі в місті Південне на Одещині.

  • З початку липня на водоймах уже загинули 42 людини, з них 2 дітей. Від початку року вода забрала життя 378 людей, серед яких 52 дитини.
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