На Черкащині від вчора шукають чоловіка, який плавав на SUP-дошці на Дніпрі

У Черкаській області зник чоловік, який плавав на SUP-дошці на Дніпрі, повідомили у ДСНС.
Учора пошукові роботи не дали результатів, тому рятувальники продовжують шукати його сьогодні.
Загалом за минулу добу на водних об’єктах України загинули 2 людей, одна з яких дитина.
Тіло жінки знайшли на Хмельниччині у ставку села Лісова Волиця, а тіло 10-річної дівчинки у Чорному морі в місті Південне на Одещині.
- З початку липня на водоймах уже загинули 42 людини, з них 2 дітей. Від початку року вода забрала життя 378 людей, серед яких 52 дитини.