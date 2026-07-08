У Києві ліквідували всі пожежі після нічного обстрілу, - ДСНС

Усі пожежі, що виникли через нічний обстріл Києва, ліквідовано.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним обстрілом РФ. У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення", – йдеться у повідомленні.
Наразі триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель.
У Київській прокуратурі уточнили, що внаслідок нічної комбінованої атаки постраждали будівлі складів з продуктами харчування, парфумерією, тютюновими виробами автозапчастинами та будівельними матеріалами у Деснянському та Святошинському районах.
Пошкоджені 40 трамваїв та автомобілі, припарковані біля місць влучань, а також - вікна в будинках поблизу.За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військовими рф чергового воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч.2 ст. 438 КК України).