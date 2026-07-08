З початку вторгнення у регіоні від рук росіян загинуло 4149 осіб.

За минулу добу 7 липня росіяни поранили шістьох мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Четверо поранених є у Красноторці, один у Кіндратівці та один у Спасько-Михайлівці.

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Оновлено. Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Окупанти били по Краматорському районі. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автівки та господарчі споруди.

З лінії фронту евакуйовано 350 людей, зокрема 94 дитини.