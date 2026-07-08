За минулу добу 7 липня росіяни поранили шістьох мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Четверо поранених є у Красноторці, один у Кіндратівці та один у Спасько-Михайлівці.
Оновлено. Всього за добу росіяни 37 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Окупанти били по Краматорському районі. Пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, автівки та господарчі споруди.
З лінії фронту евакуйовано 350 людей, зокрема 94 дитини.
- З початку вторгнення у регіоні від рук росіян загинуло 4149 осіб, поранення отримали 9819. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.