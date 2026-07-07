Не лише Кріштіану Роналду

Після фінального свистка 41-річний Кріштіану не приховував сліз розчарування через виліт із турніру. Цього разу – останній для нього. Фактично одразу він став цапом-відбувайлом команди. Мовляв, він став якорем для якісної за підбором кадрів збірної, без якого вони б виступили краще, а за сприятливим збігом обставин – замахнулися б на кубок. Чи справді це так? Розбираємося.

Уночі 7 липня за Києвом завершився шостий похід збірної Португалії з футболу за омріяним кубком чемпіонів світу з футболу на чолі з Кріштіану Роналду (загалом – девʼятий. - Ред.) – найкращим бомбардиром в історії команди. Португальці поступилися чинним чемпіонам Європи Іспанії – 0:1.

Фото: EPA/UPG Реакція Кріштіану Роналду на поразку в матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу проти Іспанії

Валіза без ручки?

Кріштіану Роналду зіграв у футболці Португалії 228 матчів, у яких відзначився 146 голами і 20 асистами. Станом на зараз він є не лише найкращим бомбардиром в історії своєї національної команди, а й усього футболу збірних загалом. Хіба може такий гравець бути проблемою? З часом…

У класі Кріша сумнівів немає, але ніхто не вічний у спорті. Завдяки своїй зразковій дисципліні португалець демонструє небачене раніше довголіття у футболі, але на найвищому рівні вже не здатен задавати тренди. Це розпочалося не в 2026 році. На ЧС-2022 Кріштіану зіграв 5 матчів і забив 1 гол із пенальті. За два роки на європейській першості Кріштіану грав 5 разів і віддав 1 асист, не забивши жодного разу. І ось нарешті чемпіонат світу 2026-го: 5 матчів, 3 голи, 2 з яких Узбекистану і 1 з пенальті Хорватії. Він уже не здатен грати першу скрипку на найвищому рівні, але величезне его не дозволило це визнати.

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Тому Роналду був у стартовому складі всіх 5 матчів на ЧС-2026 включно з грою проти Іспанії. За 90 хвилин свого останнього матчу на чемпіонатах світу Кріш 19 разів торкнувся м’яча, не виграв жодної верхової боротьби і загалом тричі вступив у єдиноборство. Попри це його не замінили.

Фото: EPA/UPG Роналду був у стартовому складі всіх 5 матчів на ЧС-2026

Як же ти заміниш живу легенду гри? Роналду – це мільйонні права на трансляцію, майже тисячу голів за кар’єру і забитий під зав’язку кабінет трофеїв. І він це розуміє.

«Я виграв три титули з Португалією, а до Кріштіану Роналду Португалія взагалі не вигравала жодного титулу. Я задоволений», – сказав португалець після гри і мав рацію. Однак розгледіти свою вину в тому, що збірна Португалії досі не виграла кубок чемпіонів світу, гравець не здатен.

А біля лінії поля підказати нікому. Роберто Мартінес, уже колишній головний тренер збірної, не був спроможний відверто сказати про це. Він загалом не зміг побудувати команду зі справді добротного покоління португальців.

Гра без ідеї

Центр поля збірної Португалії формують Вітінья і Жоау Невеш – залізобетонно основні футболісти ПСЖ – чинного дворазового переможця Ліги чемпіонів УЄФА. Трішки попереду цих двох Бруно Фернандеш – найкращий гравець АПЛ за підсумками минулого сезону.

Фото: EPA/UPG Жуа Невеш (ліворуч) та Ламін Ямаль

Окрім того, Мартінес міг розраховувати на найкращого лівого захисника світу Нуну Мендеша (теж футболіст ПСЖ. – Ред.), лідера захисту «Манчестер Сіті» Рубена Діаша, крутого правого латераля «Барселони» Жоау Канселу. Рафаель Леау з «Мілану», Педро Нето з «Челсі» на флангах… Гравців з когорти найкращих вистачало, але створити з цього сузір’я зірок команду Мартінесу не вдалося.

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Так, через пасивність безальтернативного Кріштіану на вістрі атаки команда втрачала під час оборонної роботи, але й попереду не виблискувала. А все через те, що Роберто Мартінес банально не придумав, що робити з цією командою. На це, знову ж таки, вказують цифри. У першому матчі ЧС-2026 вони не змогли обіграти ДР Конго – 1:1, потім у третьому турі зіграли внічию (0:0) із Колумбією. Навіть у переможному матчі проти Хорватії (2:1) в 1/16 фіналу португальці лише тричі пробили в площину воріт суперника. Єдиний матч, де Роналду і компанія змогли проявити себе, був проти Узбекистану – відвертого аутсайдера, в складі якого не було кому зупинити банально сильніших футболістів.

Фото: EPA/UPG Роберто Мартінес

Щойно проти Португалії грали організовано й агресивно – в команди були проблеми. Футболісти середньої лінії, які мали б стати найкращим півзахистом турніру, грали будь-де, але не в центрі поля. Вітінья відтягувався аж до центральних захисників і намагався розпочинати атаки. Невеш тягнувся до флангу, а Бруно Фернандеш взагалі часто опинявся на позиції ледь не фальшивої дев’ятки.

Гра португальців була одноманітною і передбачуваною. Зазвичай флангові футболісти – Нето, Леау й інколи Жоау Фелікс – намагалися протягнути м’яч самотужки і подати в бік Роналду. Той, як ми вже говорили раніше, не міг вигравати індивідуальні дуелі у вирі насиченого захисту, тому й забити не вдавалося. Трансформувати гру команди Мартінес не зміг.

Тому перший же сильніший індивідуально суперник переміг Португалію. Хоч рахунок у матчі з Іспанією мінімальний, іспанці були на голову сильнішими. Вони не дозволили португальцям створити жодного небезпечного моменту. Хіба влучання в поперечину після удару Мендеша й рикошета можна згадати, і на цьому все.

На думку Мартінеса, не все було настільки погано. І це вкотре доводить, що з цим тренером шансів на успіх не було.

Фото: EPA/UPG Мартінес та збірна Португалії

«Команда була дуже добре організована. З м'ячем у нас були хороші моменти, у другому таймі ми могли б частіше доходити до чужих воріт. Але я відчуваю неймовірну гордість, тому що це показує всю роботу, виконану гравцями», – переконаний Мартінес. Саме цими словами закінчується його трирічна робота на чолі португальців.

Занадто солодко як для тренера, який погубив уже друге «золоте» покоління в кар’єрі… Саме під керівництвом цього спеціаліста збірна Бельгії втратила шанс здобути бодай один трофей, хоча підбору футболістів упродовж шести років його роботи в тій команді міг позаздрити не один тренер.

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Він уже подав у відставку, але це нічого не змінює. Кріштіану Роналду залишився без кубка чемпіона світу й став головним винуватцем поразки для більшості вболівальників.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду після поразки

Ще один доказ того, що в Португалії немає команди... Бо ознакою справжньої команди є вміння переживати складні моменти разом.



