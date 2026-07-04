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Марта Костюк обіграла американку Емму Наварро і вперше вийшла в 1/8 фіналу «Вімблдона»

У наступному колі Марта зіграє з сильнішою в парі Дар’я Снігур – Ешлін Крюгер.

Марта Костюк обіграла американку Емму Наварро і вперше вийшла в 1/8 фіналу «Вімблдона»
Марта Костюк проти Емми Наварро, Лондон, 4 липня 2026 року
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк обіграла американку Емму Наварро і вперше вийшла в 1/8 фіналу «Вімблдона», повідомляє Tribuna.

Марта Костюк (№13 WTA) провела матч у третьому колі «Вімблдона». Українка обіграла американку Емму Наварро (№26 WTA) – 6:2, 4:6, 6:1.

Матч тривав 1 годину і 44 хвилини. Костюк 2 рази подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 4/9 брейк-пойнтів.

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Це була пʼята зустріч тенісисток – усі попередні Марта програла.

Костюк вшосте грає в основній сітці «Вімблдона». До цього її найкращим результатом був третій раунд.

Марта в першому колі розгромила аргентинку Надію Подороську, а в другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою.

У наступному колі Марта зіграє з сильнішою в парі Дар’я Снігур – Ешлін Крюгер.

«Вімблдон» проходить з 29 червня по 12 липня. 

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