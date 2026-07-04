Вже найкращий результат в історії африканської збірної на Мундіалях.

Збірна Єгипту з футболу приєдналася до учасників 1/8 фіналу чемпіонату світу, подужавши у першій стадії плей-оф Австралію.

Імам Ашур вже на 13-ій хвилині вивів вперед "фараонів", але по перерві прикрий автогол Мохаммеда Гані дозволив австралійцям вирівняти становище. 90 хвилин для з'ясування стосунків командам не вистачило, але й екстратайми минули без голів.

Важливе рішення тренера австралійців Тоні Поповича - зняти за два хвилини до кінця голкіпера-відкриття Мундіалю Патріка Біча і замінити його під серію пенальті на більш досвідченого Метью Раяна. Воно виявилося помилковим: Раян не відбив жодного удару.

А от представники країни кенгуру били зовсім не досконало: Суттар і Геррінгтон припустилися промахів, тож далі крокує Єгипет. Вихід в плей-оф вже був історичною подією для африканців, а тепер вони остаточно закріпилися у статусі найбільш успішного складу своєї збірної в історії Мундалів. 1/8 фіналу 1934 року не рахується: тоді не було групового етапу, а одразу починали матчами на виліт.

В наступному матчі за вихід у чвертьфінал Мохаммед Салах і компанія посперечаються з переможцем пари Аргентина - Кабо-Верде.