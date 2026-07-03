Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаСпорт

Швейцарія перемогла Алжир і вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу

Європейці забили по голу в обох таймах.

Швейцарія перемогла Алжир і вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу
Швейцарія – Алжир
Фото: EPA/UPG

Збірна Швейцарії обіграла Алжир (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Перший гол у матчі забив Емболо. Він замкнув простріл Манзамбі на 10 хвилині матчу.

Реклама

Подвоїв перевагу швейцарців Ндоє на 46-й Він першим зорієнтувався в штрафному суперників після невдалого виносу голкіпера алжирців Люки Зідана і пробив після прийому у лівий кут воріт.

Матч став знаковим для швейцарців, адже вони вперше з 1938 року змогли виграти матч у плей-оф чемпіонату світу. Тоді Швейцарія в 1/8 фіналу світової першості перемогла Німеччину (3:1).

Окрім того, перемога над Алжиром стала третьою поспіль для швейцарців на ЧС-2026 – новий рекорд збірної.

В 1/8 фіналу змагань швейцарці зіграють проти переможця пари Колумбія – Гана.

Нагадаємо, збірна Португалії у важному матчі здолала Хорватію (2:1) в 1/16 фіналу ЧС-2026. Кріштіану Роналду відзначився голом з пенальті.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies