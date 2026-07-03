Європейці забили по голу в обох таймах.

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Збірна Швейцарії обіграла Алжир (2:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Перший гол у матчі забив Емболо. Він замкнув простріл Манзамбі на 10 хвилині матчу.

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Подвоїв перевагу швейцарців Ндоє на 46-й Він першим зорієнтувався в штрафному суперників після невдалого виносу голкіпера алжирців Люки Зідана і пробив після прийому у лівий кут воріт.

Матч став знаковим для швейцарців, адже вони вперше з 1938 року змогли виграти матч у плей-оф чемпіонату світу. Тоді Швейцарія в 1/8 фіналу світової першості перемогла Німеччину (3:1).

Окрім того, перемога над Алжиром стала третьою поспіль для швейцарців на ЧС-2026 – новий рекорд збірної.

В 1/8 фіналу змагань швейцарці зіграють проти переможця пари Колумбія – Гана.

Нагадаємо, збірна Португалії у важному матчі здолала Хорватію (2:1) в 1/16 фіналу ЧС-2026. Кріштіану Роналду відзначився голом з пенальті.