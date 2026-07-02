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Бельгія здійснила камбек у матчі із Сенегалом і вийшла до 1/8 фіналу Мундіалю

За рахунку 0:2 надії на успіх європейців було дуже мало.

Бельгія здійснила камбек у матчі із Сенегалом і вийшла до 1/8 фіналу Мундіалю
Бельгія - Сенегал 3:2
Фото: EPA/UPG

Збірна Бельгії з футболу здійснила один із найбільш яскравих камбеків чемпіонату світу, зумівши врятувати матч 1/16 фіналу проти Сенегалу з рахунку 0:2 та в екстратаймі дотиснути суперника.

Африканська команда упродовж півтора тайму робила все від неї залежне для потрапляння до наступного раунду плей-оф: голи Діарра і Сарра стали наслідком більш впевненої і гострої гри. Але Бельгія продемонструвала дивовижну здатність боротися до останнього.

На 86-ій і 89-ій хвилинах Лукаку і Тілеманс забили м'ячі, які перевели справу визначення переможця у додаткові два тайми по 15 хвилин. Там настала драматична розв'язка: у кінцівці екстратайму арбітр з допомогою ВАР призначив у ворота сенегальців пенальті, який реалізував той-таки Тілеманс. Відігратися в африканців вже не було часу і сил.

3:2 - дивовижний порятунок від бельгійців, які далі гратимуть з переможцем пари Сполучені Штати - Боснія і Герцеговина.

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