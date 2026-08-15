Цифровий підпис від А до Я

Що таке цифровий підпис, як він працює та як впевнено користуватися цією послугою, не боячись втрати даних?

Цифровий підпис – це швидка, безпечна та юридично підтверджена заміна звичайного підпису. Він спрощує паперову бюрократію, заощаджує час на поїздки та захищає документи від підробок. Підписувати договори чи користуватися держпослугами тепер можна за один клік із будь-якої точки світу.

Фото: privatbank.ua

Що таке цифровий підпис?

Цифровий чи кваліфікований електронний підпис (КЕП) – це аналог підписа ручкою на папері. Він так само ідентифікує людину та захищає документ від підробки.

Цифровий підпис створюється за допомогою програмування. Математичні алгоритми створюють пару ключів.

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Перший ключ – закритий, який зберігається в таємниці у власника та виконує функцію шифрування.

Другий – публічний – доступний усім для перевірки, відповідає за дешифрування. Обчислити закритий ключ на основі відкритого неможливо через надскладні математичні задачі.

Спеціальна програма перетворює документ на унікальний короткий код – хеш. Програма шифрує отриманий хеш за допомогою вашого закритого ключа. Цей зашифрований результат і є цифровим підписом. Підпис прикріплюється до документа разом із відкритим ключем.

Як отримати ключ?

Отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) можна абсолютно безкоштовно за кілька хвилин онлайн або особисто.

Якщо ви не користуєтесь онлайн банкінгом, або ж маєте паспорт старого зразка, то отримати ключ зможете у сервісному центрі Державної податкової служби. Прямо на місці потрібно написати заяву, ключ буде завантажено на ваш зовнішній носій – флешку.

Однак, є спосіб, як зробити це набагато швидше – онлайн. До прикладу, через сайт банку.

Якщо ви клієнт ПриватБанку, необхідно спершу авторизуватися у своєму Приват24 на комп'ютері, а далі зробити кілька простих кроків:

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– в меню "Сервіси" обрати "Бізнес", а потім – "Електронний підпис".

– Натиснути "Так, відкрити" у вікні, що повідомляє про автоматичний перехід на інший сайт.

– Перевірити та підтвердити правильність своїх даних – "Так, дані вірні".

– Вигадати та підтвердити пароль для сховища ключів, а також поставити галочку біля "Підписати договір про надання електронних довірчих послуг і розписку про отримання сертифіката".

– У додатку Приват24 на телефоні підтвердьте випуск сертифіката КЕП.

Після цього файл згенерується та автоматично завантажиться на ваш комп'ютер.

Як підписати документ електронним підписом?

Коли ви вже маєте свій електронний підпис, настала черга навчитися користуватися ним. Для початку введіть у пошуку браузера саме цей рядок – Центральний засвідчувальний орган.

Далі, перейшовши на сайт, зробіть ще кілька кроків :

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Крок 1 – оберіть пункт “підписати документ”.

Крок 2 – оберіть “підписати файл за допомогою електронного підпису”.

Крок 3 – оберіть надавача довірчих послуг.

Крок 4 – завантажте ключ електронного підпису з комп’ютера чи з носія (флешка чи токен).

Крок 5 – натисніть “зчитати”.

Крок 6 – перевірте власні дані.

Крок 7 – підпишіть документи в уніфікованому форматі.

Крок 8 – завантажте підписаний файл.

До речі, так можна підписати відразу цілий архів документів, не лише один.

Чи можу я довіряти такому підпису та чи можливо його підробити?

Математичні алгоритми забезпечують три головні фактори безпеки – неможливість підробки, контроль цілісності, виключає можливість відмовитись від авторства. При перевірці система порівнює початковий хеш із поточним і будь-яке втручання в текст після підписання анулює підпис, а також автор не може заявити, що не підписував документ.

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Важливо, що в Україні такий ключ має юридичну силу, держава засвідчує приналежність ключа особі через акредитовані центри (АЦСК).

Фото: privatbank.ua

Токен чи флешка для цифрового підпису?

При отримані цифрового підпису, ви можете зіштовхнутись із таким поняттям, як токен.

Токен – це флеш-носій, який містить файл цифрового підпису, але він більш технологічний та містить програмне забезпечення, яке обмежує можливість копіювання та доступу сторонній осіб. Вважається, що файли електронного підпису, збережені на токені, – захищені належним чином. На відміну від флешки, навіть якщо ваш ПК повністю заражений вірусами, вкрасти підпис із токена технічно неможливо. При втраті пристрою ніхто не скористається ним без знання PIN-коду.

Недоліки – токен коштує досить недешево.

На час дії воєнного стану, жорстку вимогу використовувати тільки токени для бізнесу послабили, можна користуватися звичайною флешкою.

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Якщо ви ФОП або приватна особа, вам взагалі не обов'язково купувати токен чи носити із собою флешку. Найзручніший варіант – хмарний КЕП. Наприклад, CloudKey від ПриватБанку. Ключ зберігається на захищеному хмарному сервері розробника, а ви підтверджуєте підписання через FaceID або додаток у смартфоні. Це так само безпечно, як токен, але повністю безкоштовно й мобільно.