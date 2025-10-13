LB.ua у партнерстві з ПриватБанком запускає спецпроєкт “Фінансова грамотність”

У матеріалах простою мовою пояснюватимуться як базові, так і складні фінансові інструменти, а також правила безпеки у світі грошей

LB.ua запускає спецпроєкт “Фінансова грамотність: інвестиція в майбутнє” за підтримки ПриватБанку.

Як зазначає шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна, “мета проєкту – зробити фінансові знання доступними та зрозумілими для кожного. У матеріалах простою мовою пояснюватимуться як базові, так і складні фінансові інструменти, а також правила безпеки у світі грошей”.

За її словами, ідея створити такий проєкт виникла тому, що рівень фінансової грамотності в Україні залишається недостатнім і велика кількість громадян страждають від шахраїв, які виманюють у них гроші. Саме у відповідь на ці виклики LB.ua у партнерстві з ПриватБанком розпочинає мультимедійний спецпроєкт.

“Дослідження і наші спостереження показують, що знання та ставлення до фінансів залишаються слабкими — чимало людей не знають, як працюють кредити, депозити, інвестиційні інструменти та як довгостроково планувати власний бюджет. Ми у ПриватБанку давно і системно працюємо над розбудовою фінансової грамотності, особливо серед молоді, аби діти розуміли, як не потрапити на гачок шахраїв, не стати дропом, не зіпсувати свою фінансову історію. Аби напротивагу, вони вміли відповідально розпоряджатися коштами, відкладати, інвестувати й будувати свою фінансову незалежність”, — каже Олеся Жулинська, керівниця зі зв’язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку.

Дослідження Національного банку України, проведене серед підлітків у 2024 році показало, що школярі в середньому дають лише 46,6 % правильних відповідей у фінансових завданнях, що відповідає лише початковому рівню.

Водночас, фінансове шахрайство зростає: лише у 2024 році в Україні зафіксували понад 270 тис. шахрайських операцій з банківськими картками. Попри невелике зменшення кількості випадків, сума збитків зросла на 37 % — до близько 1,1 млрд грн. При цьому 93 % усіх втрат припадає на онлайн-операції, а основною причиною лишається соціальна інженерія — коли аферисти виманюють персональні дані у самих користувачів.

Тому проєкт має на меті: