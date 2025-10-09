Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Ексгенсек НАТО Столтенберг: Трамп хотів вигнати 4 країни з Альянсу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд спростив процедуру оформлення документів для військових-іноземців та осіб без громадянства

Зміни стосуються також членів їхніх родин. 

Уряд спростив процедуру оформлення документів для військових-іноземців та осіб без громадянства
Ілюстративне фото
Фото: Shutterstock

Уряд спростив процедуру оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим, а також членів їхніх родин.

Про це розповіли у МВС. 

Документ передбачає:

  • право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;
  • можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів;
  • скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб;
  • чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції;
  • спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

Зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року – одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України про право на набуття та збереження громадянства України.

  • У червні стало відомо, що Служба безпеки України проводитиме перевірку осіб, які раніше були громадянами Російської Федерації чи Білорусі, проживали на тимчасово окупованих територіях і хочуть отримати громадянство України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies