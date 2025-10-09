Уряд спростив процедуру оформлення документів для військових-іноземців та осіб без громадянства

Уряд спростив процедуру оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим, а також членів їхніх родин.
Про це розповіли у МВС.
Документ передбачає:
- право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;
- можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів;
- скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб;
- чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції;
- спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.
Зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року – одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України про право на набуття та збереження громадянства України.
- У червні стало відомо, що Служба безпеки України проводитиме перевірку осіб, які раніше були громадянами Російської Федерації чи Білорусі, проживали на тимчасово окупованих територіях і хочуть отримати громадянство України.