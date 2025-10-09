Уряд спростив процедуру оформлення документів для військових-іноземців та осіб без громадянства

Уряд спростив процедуру оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які воюють у складі Сил оборони або надають допомогу нашим військовим, а також членів їхніх родин.

Про це розповіли у МВС.

Документ передбачає:

право на отримання тимчасової посвідки на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони у зонах бойових дій;

можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів;

скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб;

чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції;

спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

Зміни набудуть чинності з 16 січня 2026 року – одночасно з набуттям чинності Закону України про внесення змін до деяких законів України про право на набуття та збереження громадянства України.