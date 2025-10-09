Депутати підтримали виплати звільненим з полону військовим, які потребують тривалого лікування

Сьогодні 9 жовтня, Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування" (реєстр. №13627).

Як йдеться у повідомленні пресслужби ВР, документ гарантує збереження грошового забезпечення для військовослужбовців, які після звільнення з полону не можуть продовжувати службу через складні захворювання і потребують тривалого стаціонарного лікування. Виплата здійснюється до моменту визначення їхньої подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.

Документ встановлює щомісячну додаткову винагороду 50 000 грн для таких військових.

Виплата діє весь час безперервного лікування (включно з переміщенням між лікарнями).

У разі підозри у злочинах проти нацбезпеки чи військових злочинах – виплати зупиняються, а за обвинувальним вироком – скасовуються.

Довідка про обставини отримання травми чи хвороби оформлюється швидко — протягом 5 днів.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.