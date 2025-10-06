Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаЕкономікаБізнес

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал Новини компаній

Компанія Епіцентр оновила функціонал власного цифрового помічника в telegram та viber.

Епіцентр Help-bot - це асистент-помічник від Епіцентру, що працює через telegram чи viber. Він допомагає клієнтам компанії керувати своїми онлайн-замовленнями, знаходити товар, його ціну та характеристики, спілкуватись із службою підтримки, отримувати персональні пропозиції та використовувати інші корисні сервіси. 

Нещодавно компанія завершила роботу над оновленням Епіцентр Help-bot, реалізувавши в ньому низку нових функцій. Зокрема, в асистенті з’явились можливості об'єднання, зміни адреси доставки та способу отримання онлайн-замовлень. Також в Епіцентр Help-bot був доданий сервіс покупок голосом, новий сканер товару, поліпшена деталізація статусу замовлень та проведено редизайн User Experience бота у месенджері Viber. 

“Завдяки зручному та зрозумілому функціоналу цей цифровий помічник швидко набув популярності серед наших клієнтів. Зараз вже 1,2 млн користувачів підписані та користуються сервісом Епіцентр Help-bot у viber та telegram. При цьому наші покупці постійно надають зворотний зв’язок, що допомагає нам доопрацьовувати асистента, додаючи нові функції та цифрові сервіси”, - зазначив директор департаменту онлайн-продажів та клієнтського сервісу Епіцентр Юрій Кудлик.

Зараз серед найбільш популярних сервісів в Епіцентр Help-bot залишаються: 

  • Перегляд статусу онлайн-замовлення - 3,5 млн. взаємодій клієнтів з сервісом
  • Картка Вигода - понад 1 млн. взаємодій клієнтів з сервісом
  • Електронна черга - понад 500 тис. разів клієнти зареєстрували своє онлайн-замовлення в електронній черзі центрів видачі онлайн-замовлень

Водночас, з моменту виходу Епіцентр Help-bot з бета-версії у продукті з’явились такі функції, як зміна дати та часу доставки, редагування товарів та повернення коштів по онлайн-замовленням, електронні чеки, персональні рекомендації, профіль клієнта, історія звернень у підтримку, пошук вакансій в Епіцентрі та багато інших.

Навесні цього року в Епіцентр Help-bot також з’явився набір Telegram-стікерів під назвою "Пухнасті помічники". Створення цього стікер-паку стало продовженням проєкту “Пухнасті консультанти”, в рамках якого компанія реалізувала систему віртуального консультування, а в торгових центрах з’явились ростові фігури домашніх тварин мобілізованих працівників.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies