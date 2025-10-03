В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Із початку 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП майже 394 млрд грн

Від початку воєнного стану сума сягнула понад 1,8 трлн грн.

Із початку 2025 року уряд залучив від розміщення ОВДП майже 394 млрд грн
НБУ
Фото: Нацбанк/flickr.com

У січні–вересні 2025 року уряд залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 302,9 млрд грн, 1,46 млрд доларів США та 643,4 млн євро.

Про це повідомив Національний банк України.

При цьому на погашення внутрішніх боргових зобов’язань за цей період спрямували 240,6 млрд грн, 1,98 млрд доларів та 752,5 млн євро.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення і до 30 вересня 2025 року уряд залучив на первинних аукціонах 1,35 трлн грн, 9,8 млрд доларів та 3,1 млрд євро. На погашення за цей час пішло 915,4 млрд грн, 10,6 млрд доларів та 2,9 млрд євро.

Максимальна дохідність ОВДП у вересні становила:

  • у гривні — 17,8% річних,
  • у доларах США — 4,15% річних,
  • у євро — 3,25% річних.

Найбільшим власником військових облігацій залишаються банки. Другий за обсягом портфель — у громадян та бізнесу України. Станом на 1 жовтня 2025 року він складав 169,8 млрд грн в еквіваленті, що у 1,2 раза більше, ніж рік тому.

У власності нерезидентів на цю ж дату було 6,3 млрд грн, 14,4 млн доларів та 10 млн євро військових ОВДП.

Мінфін у вересні 2025 року здійснив погашення військових облігацій на суму 18,8 млрд грн, 350 млн доларів та 86,8 млн євро.
