Укрзалізниця запускає новий щоденний маршрут Київ – Бухарест

Квитки вже доступні у застосунку та на сайті компанії.

Із 10 жовтня Укрзалізниця відкриває щоденне міжнародне сполучення між Україною та Румунією.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Новий поїзд курсуватиме за маршрутом: Київ – Вінниця – Жмеринка – Могилів-Подільський – Велчинець – Унгени – Ясси – Бухарест.

Відправлення з Києва відбуватиметься о 06:30, прибуття до Бухареста — о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 19:10 із Бухареста та прибуватиме до столиці України о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста Gara de Nord, звідки регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні становить близько 3800 грн. Придбати квитки можна вже зараз у застосунку або на сайті Укрзалізниці.

У компанії зазначають, що запуск нового маршруту — ще один крок до інтеграції України в європейський транспортний простір.