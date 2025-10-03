Київський завод "Квант" продали за понад 400 млн грн

Київський завод "Квант" продали за за 401,5 млн грн.

Як розповіли у міністерстві економіки, довкілля і сільського господарства, переможець онлайн-аукціону з приватизації 73,3% державного пакету заводу підписав протокол торгів, тим самим підтвердивши намір придбати актив.

Аукціон відбувся в електронній торговій системі Прозорро.Продажі та завершився з результатом у 401,5 млн грн. Стартова ціна становила 173 млн грн, тобто у результаті вона зросла у 2,3 раза.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак розповіла, що за актив змагалися 5 учасників, у результаті чого ціна зросла більш ніж удвічі.

На кінець червня підприємство мало прострочену заборгованість у розмірі майже 1,6 млн грн. За умовами приватизації заборгованість перед бюджетом переможець торгів має погасити протягом шести місяців. Також протягом цього часу новий власник зобов’язаний не звільняти працівників.

Переможець аукціону має 20 робочих днів на сплату вартості лота після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів до бюджету.