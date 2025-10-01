Транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі.

Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 4 млрд євро в рамках механізму ERA Loans, повідомила прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Транш забезпечений коштом надходжень від заморожених активів Центрального банку Росії у Європейському Союзі і є для нас важливим сигналом про рішучість Європи зміцнювати обороноздатність України та надавати довгострокову підтримку”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що ці кошти — це тисячі врятованих життів, відновлені міста та невідворотний європейський шлях України.