Україна та США проведуть зустріч щодо виробництва дронів, — ЗМІ

Українська делегація на чолі із заступником міністра оборони Сергієм Боєвим вирушила до США для обговорення деталей спільного виробництва безпілотників.

Про це пише Суспільне з посиланням на джерела у Міністерстві оборони України.

За інформацією джерел, під час зустрічі планується розглянути технічні аспекти майбутньої співпраці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна поки що не може збільшити кількість виробництва дронів через брак фінансування. Тому Київ та Вашингтон працюють над угодою Drone Deal, яка передбачатиме продаж українських дронів різних типів Сполученим Штатам.

Він також підкреслив, що експорт українського озброєння буде здійснюватися контрольовано, допоки триває війна. Зброя, яка не є дефіцитною для ЗСУ, може постачатися на ринки Європи, США та країн Близького Сходу.

Очікується, що Drone Deal посилить українську оборонну промисловість та розширить можливості для міжнародної співпраці у сфері безпілотних технологій.