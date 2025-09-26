Швеція першою виділила для України близько 3 млрд гривень фіндопомоги через Ukraine Facility

Швеція першою серед країн ЄС вклала додаткові гроші в механізм Ukraine Facility, також країна підтримала ідею "репараційного кредиту" для України.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

Швеція виділила близько 3 млрд грн у Pillar I "Пряма бюджетна підтримка" механізму Ukraine Facility, що додається до коштів ЄС. "В масштабі дефіциту бюджету України, це невелика сума, але це співставно, наприклад, з видатками на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн заплановано на 2026) або з програмою компенсації за знищене житло (3 млрд грн). Найважливіше для нас — Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту", — зазначає Підласа.

Мова іде про пряму бюджету підтримку у розмірі до 130 млрд євро.

Механізм передбачає, що фактично Україна отримає доступ до російських заморожених активів і зможе ними користуватися. Але офіційно де-юре право вимагати ці гроші все ще буде у Росії.

Повернення кредиту буде обов’язковим лише у разі виплати Росією репарацій, що експерти вважають малоймовірним.

Розмір фінансування та строки надходження визначатимуться потребами українського бюджету, підтвердженими МВФ. Кошти, ймовірно, надходитимуть траншами, а остаточне рішення щодо "репараційного кредиту" має ухвалюватися одноголосно всіма країнами ЄС, що створює певну невизначеність.

"Попередньо рішення про "репараційний кредит" має увалюватись усіма країнами-членами одноголосно, що поки що накладає велику невизначеність на перспективи реалізації механізму", — наголосила Підласа.