У Міноборони заявили, що дрони літакового типу вже доступні для замовлення військовими

В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників.

Відтепер на маркетплейсі DOT-Chain Defence представлені дрони літакового типу. Техніка вже доступна до замовлення військовими частинами.

Про це розповіла пресслужба Міноборони.

За словами очільника відомства Дениса Шмигаля, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань. В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників.

У Міноборони кажуть, що "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням.

Крім цього АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками.

Шмигаль каже, що у найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди.