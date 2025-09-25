Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
У Міноборони заявили, що дрони літакового типу вже доступні для замовлення військовими

В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників.

У Міноборони заявили, що дрони літакового типу вже доступні для замовлення військовими
Ілюстративне фото
Фото: 56 ОМБр

Відтепер на маркетплейсі DOT-Chain Defence представлені дрони літакового типу. Техніка вже доступна до замовлення військовими частинами. 

Про це розповіла пресслужба Міноборони. 

За словами очільника відомства Дениса Шмигаля, більшість моделей – це дрони-розвідники. Вони розраховані на тривалі польоти та здатні виконувати широкий спектр завдань. В асортименті 12 моделей від 8 українських виробників.

У Міноборони кажуть, що "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала цих виробників для постачання дронів як із наявного складу, так і за передзамовленням.

Крім цього АОЗ продовжує роботу над розширенням асортименту та вдосконаленням взаємодії з виробниками. 

Шмигаль каже, що у найближчих планах масштабування системи та розширення лінійки доступних товарів: інші види безпілотників, зокрема НРК, а також засоби РЕБ/РЕР та скиди.

  • Недавно уряд ухвалив рішення спрямувати понад 2 мільярди гривень на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".  
