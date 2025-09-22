Міноборони отримає понад 2 млрд грн на розвиток проєкту "Армія дронів Бонус"

Уряд ухвалив рішення спрямувати понад 2 мільярди гривень на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус".

Як повідомляє очільник Міноборони України Денис Шмигаль, кошти виділять за рахунок залишків бюджету Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Завдяки цій програмі військові підрозділи можуть накопичувати бали за знищення ворожих цілей та обмінювати їх на українські безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби через платформу Brave1 Market.

Замовлення та постачання відбувається через цифрову систему DOT-Chain Defence, що дозволяє отримувати техніку швидше та без зайвої бюрократії.

"Ми розширюємо підтримку військових, продовжуємо цифровізацію процесів та спрощуємо механізми постачання, щоб наші захисники якомога оперативніше отримували необхідне обладнання", — зазначає Шмигаль.

Проєкт "Армія дронів Бонус" є частиною державної ініціативи з масштабного розвитку українських БпЛА та підвищення ефективності підрозділів на полі бою.