ПриватБанк продовжив безкоштовну доставку банківських карток Visa Україною та ще у понад 60 країн через поштових операторів Нова пошта та Укрпошта до кінця 2025 року.

Безкоштовна доставка доступна для клієнтів банку, які мають бажання або потребу перевипустити наявну картку Visa через мобільний застосунок «Приват24». Оформлення потребує лише кількох кліків, а доставка Нової пошти чи Укрпошти забезпечує швидке отримання картки — для шопінгу, виплат чи бізнесу.

Країни, куди здійснюється доставка

Нова пошта доставляє картки ПриватБанку до Польщі, Німеччини, Великої Британії, США та ще до більш ніж 10 країн.

Укрпошта — до понад 40 країн, зокрема Австрії, Бельгії, Швеції, Канади, Австралії, ОАЕ, Туреччини, Ізраїлю, Індії та інших. Актуальний та повний перелік доступний під час оформлення картки у застосунку «Приват24».

Якщо замовлення за кордон і оператор доставки Нова пошта — строк доставки становитиме 7-14 днів. Якщо Укрпошта — 7-30 днів.

Як замовити картку

Оформлення картки Visa з доставкою відбувається за кілька кліків у «Приват24». Клієнти можуть замовити кредитну картку «Універсальна», а також картку для виплат (зокрема пенсій та соціальної допомоги).

Цифрову картку для онлайн-шопінгу можна оформити миттєво.

Оформити або перевипустити картку Visa безкоштовно до кінця року можна не лише за кордоном, а й в Україні. Замовлення також оформлюється лише за кілька кліків у застосунку «Приват24». У межах України доставку здійснює Нова пошта протягом 1-5 днів.

Алгоритм дій при замовленні доставки картки за кордон

Замовити картку можна через «Приват24»:

1. Виберіть картку, яку бажаєте перевипустити, та перейдіть до її налаштувань.

2. Натисніть «Замовити картку» → «Міжнародна».

3. Зазначте адресу доставки, номер телефону країни, куди ви замовили картку, та email.

4. Перевірте дані та натисніть «Продовжити».

Продовження терміну дії карток

Від початку війни Visa та ПриватБанк продовжили термін дії всіх платіжних карток, що дає змогу клієнтам безперебійно використовувати їх для оплати у торговельних мережах та зняття готівки.

Visa та ПриватБанк продовжують вдосконалювати свої сервіси, щоб кожен клієнт мав доступ до зручних і безпечних банківських послуг незалежно від місця перебування.

Дізнатися більше про замовлення карток та доставку можна на сайті ПриватБанку або у застосунку «Приват24».