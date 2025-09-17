Стало відомо, коли Американсько-український інвестиційний фонд відбудови почне інвестувати в перші проєкти

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, про перші інвестиційні внески в який заявили сьогодні уряд України та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC), почне інвестувати в перші проєкти вже наступного року.

Про це 17 вересня журналістам повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, передає кореспондент LB.ua.

Нагадаємо, що перші внески в Фонд становитимуть 150 млн доларів — по 75 млн доларів від обох сторін.

За словами Соболева, “цього точно вистачає для того, щоб робити перші масштабні інвестиції”. Міністр зауважив, що фонд буде буде, “скоріш, таким “маяком” для інших потенційних партнерів, зокрема — це відкриває шлях для участі в Фонді не лише DFC, а й IFC, ЄБРР та інших міжнародних інституцій.

Серед пріоритетів для інвестицій – критичні мінерали, переробка, інфраструктура та енергетика. Зокрема, сказав Соболев, американська сторона виявляє особливий інтерес до газових проєктів.

"Розширити видобуток газу або запустити нові свердловини значно легше, ніж нові шахти, які видобувають літій, графіт чи щось інше", – зауважив міністр.

Щодо наступних кроків, то, як повідомив міністр, уряд України до кінця жовтня має укласти контракт з адміністратором фонду й інвестиційним радником, до середини листопада відкрити банківську рахунки і створити дочірню компанію в Україні. “І ми очікуємо, що до кінця листопада ми погодимо (з Американською міжнародною корпорацію з фінансування розвитку (DFC) — Ред.) інвестиційні протоколи”, — сказав міністр.

Соболев також повідомив, що американські партнери розглядають можливість інвестування в проєкти по всій території України: “Географія — це всі контрольовані Україною території”.

Також міністр економіки, довкілля та сільського господарства азначив, що України вноситиме свою частку в Фонд двома траншами — частину до кінця цього року, а частину - в 2026 році.

“Десь, половина з цієї суми від українського боку буде забюджетована цього року, половина буде наступного року. У проєкті бюджету на наступний рік є 1,9 мільярди гривень (на ці цілі — Ред.). Це — частка. І решту ми цього року просто перерозподілимо всередині програм Мінекономіки і теж виділимо”, — зазначив міністр.

За словами Соболева, фінансування відбуватиметься траншами за потреби інвестування в конкретні проєкти, щоб кошти “не лежали” а використовувалися ефективно.

Того ж дня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що до Американсько-українського інвестиційного фонду зробили перший внесок. Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) внесла $75 млн, а Україна подвоїть цю суму.

