Президент: зустріч щодо угоди про копалини пройшла позитивно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

Про це він сказав під час пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте.

"Перемовини пройшли. Вони були позитивні....і зустрічі на цьому рівні (технічних команд -ред.), у різному форматі – окрім офлайн зустрічей, і онлайн контакти – будуть продовжуватися весь цей тиждень до кінця", – зазначив глава України.

Також він сказав, що коли команди будуть готові, то покажуть, що вдалося напрацювати.

"Поки що обидві сторони закінчили зустріч на позитиві. Я вважаю, що це правильно", – резюмував він.