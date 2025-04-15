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Президент: зустріч щодо угоди про копалини пройшла позитивно

Упродовж тижня команди контактуватимуть. 

Президент: зустріч щодо угоди про копалини пройшла позитивно
Президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти. 

Про це він сказав під час пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте. 

"Перемовини пройшли. Вони були позитивні....і зустрічі на цьому рівні (технічних команд -ред.), у різному форматі – окрім офлайн зустрічей, і онлайн контакти – будуть продовжуватися весь цей тиждень до кінця", – зазначив глава України.

Також він сказав, що коли команди будуть готові, то покажуть, що вдалося напрацювати.

"Поки що обидві сторони закінчили зустріч на позитиві. Я вважаю, що це правильно", – резюмував він. 

  • Перемовини технічних команд проходили упродовж декількох днів у Вашингтоні. 
  • Агенція Reuters повідомила про те, що цей раунд перемовин про підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин минув у "ворожій атмосфері".
  • На думку Зеленського, угода про надра має бути вигідна і США, і Україні.
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