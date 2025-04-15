Головою правління Суспільного знову став Микола Чернотицький

Ткаченко набрав шість голосів, решта два кандидати – по 0. Чернотицький отримав 10 голосів.

Головою правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (Суспільне мовлення) на наступні чотири роки обрали Миколу Чернотицького. Відповідне рішення ухвалила наглядова рада акціонерного товариства.

На конкурс подавалися шість кандидатур. Це ексміністр культури Олександр Ткаченко, ексжурналіст і колишній керівник департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Петра Порошенка Володимир Горковенко, засновник Infinitas та екскерівник PayTV StarLight Микола Фаєнгольд, медіа-менеджер, фінансовий консультант, політичний радник і колишній заступник гендиректора "Суспільного" Олександр Харебін, нинішній голова правління Суспільного мовника Микола Чернотицький, очільник КП "Муніципальна телевізійна мережа" Юрій Юрченко.

Допустили чотирьох: Горковенка, Ткаченка, Фаєнгольда і Чернотицького.

До голосування голова наглядової ради Світлана Остапа сказала, що при виборі переможця увагу звертатимуть на моральну доброчесність, високі етичні стандарти, громадський авторитет, досвід у медіа, керівні компетенції.

Горковенко під час представлення своєї програми озвучив бажання запустити велике ток-шоу та увійти до топ10 каналів з аудиторією 18+. Також він запропонував впровадити пейвол на сайті Суспільного.

Ткаченко сказав, що його головним пріоритетом є збільшення аудиторії мовника. Ткаченко вважає, що Суспільному треба розширювати присутність в Telegram. Також він запропонував спрямувати на фінансування Суспільного акциз з продажу солодких напоїв (він ще не ухвалений). На прохання директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк прокоментувати те, чи втручався він у вибір гостей для ефірів телемарафону і яким чином він планує гарантувати незалежність редакційної політики "Суспільного", Ткаченко сказав, що він мав розмови з редакторами каналів, що об'єдналися в марафон, і обговорював "не стільки гостей, а напрямки, на які варто звернути увагу". Загалом члени наглядової ради ставили багато запитань про ймовірну цензуру з боку Ткаченка на його попередній посаді.

Фаєнгольд пропонував, серед іншого, створювати новий інклюзивний контент і технологічно спростити виробничі процеси. Основна його мета – створити метанаратив Суспільного.

Чернотицький, нинішній очільник, перерахував досягнення на посаді. Завданням він назвав "перетворити впізнаваність на споживання", зокрема в регіональній журналістиці.

Що таке Суспільне?

Це незалежна медіакомпанія в Україні, що фінансується коштом податків українських громадян. Створена у 2017 році шляхом реформування державного мовлення в Україні. Декларує, що працює згідно з журналістськими стандартами і створює контент для мільйонів людей, різних за віком, добробутом, географією і звичками споживання.

Об'єднує:

телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих каналів;

радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка;

у диджиталі – сайт Suspilne.media та мережа національних і місцевих цифрових платформ, платформа Суспільне Медіатека.

Хто такий Микола Чернотицький?

З 2008 по 2010 рр. обіймав посаду комерційного директора ТОВ "Суми Медіа Сервіс". З 2010 по 2013 рр. був головним редактором газети "Суми і сумчани".

У 2014–2016 рр. обіймав посаду генерального директора Сумської ОДТРК, яка після трансформації стала філією Суспільного мовника – UA: СУМИ, згодом – Суспільне Суми.

З 2017 року входить до правління Суспільного мовника. З 2017 по 2019 рік – відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структур НСТУ.

З 2019 по 2021 рр. – відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток компанії. З травня по червень 2019 року Микола Чернотицький виконував обов’язки голови правління Суспільне мовлення.

27 квітня 2021 року Миколу Чернотицького обрано головою правління Суспільного мовлення.

1 липня 2022 голову правління Суспільного Мовлення Миколу Чернотицького обрали членом Виконавчої ради Європейської мовної спілки – ЄМС. Комітет із призначення Виконавчої ради ЄМС підтримав кандидатуру Миколи Чернотицького під час 88-ї Генеральної асамблеї Європейської мовної спілки.