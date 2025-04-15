Рада за основу ухвалила законопроєкт про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхнього майна

Як повідомляє нардеп Ірина Геращенко, за основу законопроєкт підтримали 272 народні обранці.

Сьогодні, 15 квітня, Верховна Рада за основу ухвалила законопроєкт №7520-д про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхнього майна.

Зокрема пропонується встановити порядок визначення майна іноземних держав, щодо якого можуть бути застосовані заходи примусового виконання рішень.

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