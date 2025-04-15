Рада за основу ухвалила законопроєкт про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхнього майна

Сьогодні, 15 квітня, Верховна Рада за основу ухвалила законопроєкт №7520-д про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхнього майна.
Як повідомляє нардеп Ірина Геращенко, за основу законопроєкт підтримали 272 народні обранці.
Пропонується:
- встановити порядок визначення майна іноземних держав, щодо якого можуть бути застосовані заходи примусового виконання рішень.
- встановити, що РНБО прийматиме рішення про включення іноземних держав до списку держав-спонсорів тероризму або про виключення їх із цього списку.
- запровадити обмеження для держав, які підтримують тероризм.
- визначити процедуру щодо виконання рішень судів, якщо боржником є іноземна держава або якщо йдеться про майно іноземної держави.