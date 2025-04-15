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Рада за основу ухвалила законопроєкт про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхнього майна

Зокрема пропонується встановити порядок визначення майна іноземних держав, щодо якого можуть бути застосовані заходи примусового виконання рішень.

Рада за основу ухвалила законопроєкт про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхнього майна
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 15 квітня, Верховна Рада за основу ухвалила законопроєкт №7520-д про юрисдикційні імунітети іноземних держав та їхнього майна.

Як повідомляє нардеп Ірина Геращенко, за основу законопроєкт підтримали 272 народні обранці.

Пропонується:

  • встановити порядок визначення майна іноземних держав, щодо якого можуть бути застосовані заходи примусового виконання рішень.
  • встановити, що РНБО прийматиме рішення про включення іноземних держав до списку держав-спонсорів тероризму або про виключення їх із цього списку.
  • запровадити обмеження для держав, які підтримують тероризм.
  • визначити процедуру щодо виконання рішень судів, якщо боржником є іноземна держава або якщо йдеться про майно іноземної держави.
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