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"Або діяти, або замовкнути": Трамп прокоментував переговори з РФ та Україною

На думку Трампа, "відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку".

"Або діяти, або замовкнути": Трамп прокоментував переговори з РФ та Україною
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що переговори, спрямовані на завершення війни в Україні йдуть непогано, але "є момент, коли ви просто повинні або діяти, або замовкнути". ("Put up or shut up" — англ. ідіома, яка означає, що потрібно або довести свої слова діями, або припинити говорити).

Про це повідомляє Reuters.

“Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре”, — сказав Трамп.

Як пише Reuters, напередодні спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про пошук мирної угоди. Переговори відбулися в той час, коли американо-російський діалог, спрямований на досягнення домовленості про припинення вогню напередодні можливої мирної угоди про припинення війни, схоже, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій.

Трамп продемонстрував ознаки втрати терпіння і заговорив про введення вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, якщо він відчує, що Москва затягує з укладенням угоди.

  • Президент США Дональд Трамп продовжив на рік надзвичайний стан у США через Росію і санкції проти країни-агресора. Це відбувається в межах продовження дії надзвичайного стану у США у зв'язку із "шкідливими зовнішньополітичними діями уряду Російської Федерації".
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