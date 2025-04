"Або діяти, або замовкнути": Трамп прокоментував переговори з РФ та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту Air Force One, що переговори, спрямовані на завершення війни в Україні йдуть непогано, але "є момент, коли ви просто повинні або діяти, або замовкнути". ("Put up or shut up" — англ. ідіома, яка означає, що потрібно або довести свої слова діями, або припинити говорити).

Про це повідомляє Reuters.

“Я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути в порядку, і ви дізнаєтеся про це дуже скоро. Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Побачимо, що станеться, але я думаю, що все йде добре”, — сказав Трамп.

Як пише Reuters, напередодні спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про пошук мирної угоди. Переговори відбулися в той час, коли американо-російський діалог, спрямований на досягнення домовленості про припинення вогню напередодні можливої мирної угоди про припинення війни, схоже, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій.

Трамп продемонстрував ознаки втрати терпіння і заговорив про введення вторинних санкцій проти країн, які купують російську нафту, якщо він відчує, що Москва затягує з укладенням угоди.