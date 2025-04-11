Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії»

Як військові ставляться до можливого перемир’я з Росією? Відповідь сильно залежить від підрозділу, говорить засновник Центру підтримки аеророзвідки, екснардеп Ігор Луценко . Універсальної соціології немає — вона різнитиметься від підрозділу до підрозділу і зрештою підводить до принципів формування Збройних сил, підтримки морального духу, комплектації, принципів діяльності тощо, говорить військовослужбовець. Під час дискусійної панелі «Червоні лінії України. Як зберегти суб’єктність у діалозі зі США і на переговорах з РФ», що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна», Ігор Луценко розповів про настрої військовослужбовців щодо мирних переговорів з Росією та своє розуміння червоних ліній у чинній ситуації.

Фото: Макс Требухов Ігор Луценко, засновник Центру підтримки аеророзвідки, екснардеп.

«Якоїсь віри в те, що найближчим часом нам стане легше, мені здається, в нікого немає, — каже Ігор Луценко. — Тобто є розуміння, що перемир'я в тій чи іншій формі буде просто ще однією формою конфлікту військового, себто війни. І в цей час слід використовувати наявні ресурси — час, гроші, людей так само активно, як ти використовуєш їх в оборонних і наступальних боях».

Загалом настрій військових він описує як «героїчний песимізм без очікування істотних змін», що має певні особливості залежно від давності формування бригад.

«Новосформовані підрозділи більше схильні розраховувати на якийсь позитивно-мирний вихід цієї ситуації шляхом дипломатії. Старші (за принципом формування) — сподіваються все-таки, що наші наступальні операції, зусилля з формування нової армії — та ж Лінія дронів або Сили безпілотних систем — дадуть можливості не зважати на настрій Америки, настрій Європи і сподіватися на дружбу зі скандинавськими країнами, які сьогодні просто ідеально зразково себе поводять з нами, та таким чином зберігають той оптимізм, який був у нас крайніх 11 років», — зауважив військовослужбовець.

При цьому він вважає, що Україна далека до виснаження — що в плані людського ресурсу, що в плані економічних можливостей.

«Я багато їжджу країною і фронтом, і тилом, та не спостерігаю того, що могло б вдаватися якимось фактором, якоюсь підставою вважати, що десь ми зупинимося в наших збройних змаганнях. Я бачу величезну кількість чоловіків призовного віку, які, в принципі, прекрасно підійдуть для того, щоб виконувати завдання в рамках БПЛА підрозділів як мінімум. Я не знаю їхнього стану здоров’я всередині, але бачу, що вони точно розумні, енергійні. Колосальна кількість людей», — підкреслив Ігор Луценко.

Фото: Макс Требухов Ігор Луценко, засновник Центру підтримки аеророзвідки, також екснардеп.

На його думку, Україна могла б подвоїти кількість Збройних сил України, якби така задача стояла (зараз кількість ЗСУ, за словами Луценка з посиланням на відкриті дані, складає приблизно 800 тисяч військових і 400 тисяч силовиків).

Так само не бачить Ігор Луценко й економічних причин, які б змусили українську армію зупинитися.

«Чим далі, тим наша війна стає все більш оптимізованою з точки зору витрат. Світова тенденція така, що озброєння є надзвичайно дорогими. Зараз вони стають незвично дешевими, порівняно з попередніми періодами. Тому вести цю війну шляхом опори на напіввійськові технології ми ще можемо стільки, скільки треба насправді. Я вважаю, на сьогодні у нас достатньо економічного і людського ресурсу для того, щоб виграти у Росії», — зауважив засновник Центру підтримки аеророзвідки.

Говорячи про червоні лінії у переговорах з Росією, Ігор Луценко зазначив: таких ліній треба притримуватися передусім нам самим. І припинити нарешті функціонування на нашій території гібридних структур агресора, який активізується, як тільки буде замирення.

«Давайте ми зрештою розберемося з цими структурами, зараз найкращий для цього час — в церковній сфері, бізнесовій, медійній, адвокатурі тощо. Подивімося соціологію, скільки прокурорів які погляди мають, який відсоток з них лояльний до нашої держави, будуть дуже цікаві цифри», — зауважив Луценко.

Фото: Макс Требухов

Також він відзначив, що не відносив би до червоних ліній численність війська.

«Питання у військово-технологічному суверенітеті. Оце головне питання. Хоробрих бійців, які швидко зможуть опанувати будь-яку технологію, у нас достатньо. Вузьке місце не в цьому, а в високотехнологічних продуктах, які потрібні для цих бійців.

Який підрозділ є успішним? Не той, де класні оператори (дронів. — Ред.), а той, де класні інженери. Інженери — це та субстанція, яка зробила наше військо таким, яке могло захиститись, вижити і відбитися. І зараз найбільшими загрозами є технічна залежність від Штатів, Китаю, Європи. Отут всі паростки незалежності, які у нас з'явилися, треба зберегти і збільшувати нашу незалежність. Оце є тою червоною головною лінією, тому що людського ресурсу у нас достатньо. Бюджету достатньо. У нас 20 % військового бюджету робить 80 % роботи на фронті. Колосальний потенціал для збільшення ефективності.

Головне — військово-технологічний суверенітет інтелектуалізація нації, фундаментальні дослідження, — оце є запорукою нашої незалежності й червоною лінією», — вважає Ігор Луценко.

Відеоверсія дискусії: