Сибіга їде у Туреччину і зустрінеться там із колегами з Африки, Близького Сходу та Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Туреччину із 10 по 12 квітня.

Про це повідомило МЗС.

Український дипломат візьме участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі. Сибігу запросив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

На полях форуму запланована низка важливих двосторонніх зустрічей міністра з колегами з Африки, Близького Сходу та Європи. Андрій Сибіга також візьме участь у панельній дискусії форуму "Європейська безпека на роздоріжжі".

Як повідомили у міністерстві, ключовими темами переговорів і виступів міністра стануть досягнення справедливого та стійкого миру для України, забезпечення свободи мореплавства у Чорному морі та посилення ролі України як гаранта продовольчої безпеки, розвиток відносин з країнами Африки та Близького Сходу та зміцнення українсько-турецького стратегічного партнерства.

Сибіга також проведе зустрічі з українськими громадами Анталії, діловими колами та посадовцями, приділить увагу просуванню проектів публічної дипломатії під патронатом Першої леді України Олени Зеленської.