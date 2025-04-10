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Сибіга їде у Туреччину і зустрінеться там із колегами з Африки, Близького Сходу та Європи

Міністр візьме участь у дипломатичному форумі.

Сибіга їде у Туреччину і зустрінеться там із колегами з Африки, Близького Сходу та Європи
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Туреччину із 10 по 12 квітня.

Про це повідомило МЗС. 

Український дипломат візьме участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі. Сибігу запросив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

На полях форуму запланована низка важливих двосторонніх зустрічей міністра з колегами з Африки, Близького Сходу та Європи. Андрій Сибіга також візьме участь у панельній дискусії форуму "Європейська безпека на роздоріжжі".

Як повідомили у міністерстві, ключовими темами переговорів і виступів міністра стануть досягнення справедливого та стійкого миру для України, забезпечення свободи мореплавства у Чорному морі та посилення ролі України як гаранта продовольчої безпеки, розвиток відносин з країнами Африки та Близького Сходу та зміцнення українсько-турецького стратегічного партнерства.

Сибіга також проведе зустрічі з українськими громадами Анталії, діловими колами та посадовцями, приділить увагу просуванню проектів публічної дипломатії під патронатом Першої леді України Олени Зеленської.

  • Тим часом у Стамбулі розпочалися переговори російської і американської делегації. Темою є "нормалізація" роботи дипломатичних місій.
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