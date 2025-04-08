Згодом президент США таки дав зрозуміти, що він відкритий для переговорів щодо деяких аспектів своєї політики.

Минулими вихідними найбагатша людина світу, ключовий радник Трампа та політичний донор особисто намагався переконати президента США переглянути свою тарифну політику, однак переговори не мали успіху, пише The Washington Post із посиланням на джерела.

У понеділок Трамп пригрозив ввести нові 50-відсоткові мита на імпорт з Китаю разом із 34-відсотковими податками, про які він оголосив минулого тижня. Однак президент таки дав зрозуміти, що він відкритий для переговорів щодо деяких аспектів своєї політики.

Тим часом Маск опублікував відео на X, у якому покійний економіст-консерватор Мілтон Фрідман рекламував переваги міжнародної торговельної співпраці. Він на прикладі олівця пояснює, скільки потрібно зусиль людей з різних країн світу, щоб створити один олівець.

Зокрема Маск розкритикував чиновника адміністрації, який був ключовим у розробці тарифних планів, радника Білого дому з питань торгівлі Пітера Наварро.

«Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре», – написав Маск.

Наварро не відповів на запит про коментар.

В інтерв’ю з віцепрем’єр-міністром Італії Маттео Сальвіні на вихідних Маск також сказав, що він хотів би бачити «зону вільної торгівлі» між Європою та Сполученими Штатами: «Зрештою… і Європа, і Сполучені Штати повинні в ідеалі перейти, на мій погляд, до ситуації з нульовими тарифами».

Маск також сказав, що він хотів би більше свободи для людей, щоб пересуватися між країнами Європи та Сполучених Штатів і працювати в будь-якій з них, «якщо хочуть».

«Це, звичайно, була моя порада президенту», — сказав він.

Видання зазначає, що відмінності в позиціях Трампа і Маска щодо мит — найпомітніший наразі конфлікт президента та його радника. Видання нагадує, що Маск виступав проти торгових мит ще в перший термін Трампа - тоді Tesla намагалася оскаржити в суді тарифи на ввезення машин з Китаю.

Маск, який є виконавчим директором виробника електромобілів Tesla, давно вважав тарифи шкідливими для бізнес-цілей компанії, яка вважає Сполучені Штати та Китай ключовими виробничими та споживчими центрами.

Видання зауважує, що Маск виступав проти мит ще за першого терміну Трампа, коли Tesla подала позов, намагаючись скасувати податок на імпорт Tesla з Китаю до Сполучених Штатів.