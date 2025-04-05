Зеленський: є деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у питаннях розміщення контингенту миротворців в Україні є прогес.

Як він розповів у телеграмі, відбулася зустріч наших військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції. Також про цю зустріч повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів", – написав український президент.

Він подякував усім країнам, які у цьому допомагають, зокрема Великій Британії та Франції за лідерство.

"Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", – наголосив глава держави.

За словами українського міністра оборони Рустема Умєрова, це були ґрунтовні консультації щодо гарантій безпеки для України та майбутньої архітектури миру в Європі. Їхньою основною темою було залучення партнерів до забезпечення безпекових домовленостей України після завершення бойових дій.

"Ми обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб, у разі припинення бойових дій, мати змогу оперативно імплементувати та реалізувати плани Коаліції охочих", – зазначив міністр. і додав, що це – важливий елемент гарантування стабільності, запобігання новій агресії та створення передумов для відновлення країни.

"Україна готова до миру. Але цей мир має бути справедливим, надійним і захищеним силою міжнародної підтримки. Тому разом із союзниками працюємо над тим, щоб змусити росію припинити агресію та поважати міжнародне право", додав Умєров.