Зеленський: є деталі щодо розміщення безпекового контингенту партнерів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у питаннях розміщення контингенту миротворців в Україні є прогес.
Як він розповів у телеграмі, відбулася зустріч наших військових із начальниками штабів оборони партнерів: адміралом Ентоні Радакіном з Великої Британії та генералом Тьєрі Бюркаром із Франції. Також про цю зустріч повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Докладаємо зусиль задля безпеки в Україні та надійних безпекових гарантій. Є відчутний прогрес і перші деталі щодо того, як може бути розміщений безпековий контингент партнерів", – написав український президент.
Він подякував усім країнам, які у цьому допомагають, зокрема Великій Британії та Франції за лідерство.
"Саме така спільна робота, коли всі націлені на сильний результат, допомагає наближати надійний і тривалий мир в Україні", – наголосив глава держави.
За словами українського міністра оборони Рустема Умєрова, це були ґрунтовні консультації щодо гарантій безпеки для України та майбутньої архітектури миру в Європі. Їхньою основною темою було залучення партнерів до забезпечення безпекових домовленостей України після завершення бойових дій.
"Ми обговорили підготовку та стан оперативного планування, щоб, у разі припинення бойових дій, мати змогу оперативно імплементувати та реалізувати плани Коаліції охочих", – зазначив міністр. і додав, що це – важливий елемент гарантування стабільності, запобігання новій агресії та створення передумов для відновлення країни.
"Україна готова до миру. Але цей мир має бути справедливим, надійним і захищеним силою міжнародної підтримки. Тому разом із союзниками працюємо над тим, щоб змусити росію припинити агресію та поважати міжнародне право", додав Умєров.
- Раніше Зеленський повідомив, що зараз обговорюють присутність військових на землі, на суші і на морі, а також ППО. Зустрічі військових відбуватимуться регулярно. У партнерів є розуміння, що потрібно Україні, де географічно потрібен контингент.
- На початку тижня український президент анонсував приїзд військових представників держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати.
- Контингент активно обговорюють в межа коаліції охочих, очолюваної Британією і Францією. Але, за словами голови британського уряду Кіра Стармера, готових відправити війська більше, ніж дві країни.
- Перед цим Зеленський говорив, що Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців. На Мюнхенській безпековій конференції він казав, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб.
- Іноземні миротворці після досягнення мирної угоди можуть бути однією з гарантій безпеки, казав Зеленський. Якщо США не хочуть відправки своїх миротворців, то можуть допомогти з ППО – потрібно ще до 25 систем Patriot, пояснював він. Хоча спершу Україна наполягала на тому, що миротворчої місії без участі американських військ бути не може. Більше на цю тему – в матеріалі "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Скептично до миротворців як гарантії безпеки ставиться керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.