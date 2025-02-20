Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року, інше питання – скільки воно триватиме

Керівник ГУР також скептично поставився до розміщення миротворців як гарантії безпеки.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що до завершення року цілком реально досягти режиму припинення вогню. У інтерв'ю засновнику і головному редактору новинного азербайджанського сайту Haqqin.az він підкреслив, що це його особиста думка.

Стартові позиції України і Росії діаметрально протилежні, але встановлення припинення вогню можливе, переконаний він. Наскільки це буде довго і ефективно – це інше питання.

"Я думаю, що це відбудеться", – сказав він.

Говорячи про те, чи можуть бути іноземні миротворці гарантією безпеки для України, він сказав, що в жодній країні світу перебування миротворчих сил не спрацювало.