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Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року, інше питання – скільки воно триватиме

Керівник ГУР також скептично поставився до розміщення миротворців як гарантії безпеки. 

Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року, інше питання – скільки воно триватиме
Керівник ГУР Кирило Буданов
Фото: Макс Требухов

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що до завершення року цілком реально досягти режиму припинення вогню. У інтерв'ю засновнику і головному редактору новинного азербайджанського сайту Haqqin.az він підкреслив, що це його особиста думка. 

Стартові позиції України і Росії діаметрально протилежні, але встановлення припинення вогню можливе, переконаний він. Наскільки це буде довго і ефективно – це інше питання.

"Я думаю, що це відбудеться", – сказав він. 

Говорячи про те, чи можуть бути іноземні миротворці гарантією безпеки для України, він сказав, що в жодній країні світу перебування миротворчих сил не спрацювало. 

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