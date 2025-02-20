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У Дніпрі ворожі агенти намагалися підірвати ветерана-правоохоронця

Затримали трьох осіб, серед яких медсестра, безробітний та його подруга.

У Дніпрі ворожі агенти намагалися підірвати ветерана-правоохоронця
Затриманий ворожий агент
Фото: СБУ

Затримали трьох ворожих агентів, які на замовлення Росії планували підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора

Росіяни завербували для цього через телеграм 52-річну медсестру з Вінниччини, а також 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. 

Одна із затриманих агенток
Фото: Офіс генпрокурора
Одна із затриманих агенток

Пара з Харкова отримала пропозицію виконати завдання в інтересах РФ за грошову винагороду. Вони поїхали до Дніпра, де орендували квартиру. 

Через деякий час із Нікополя на Дніпропетровщині забрали саморобний вибуховий пристрій із заздалегідь підготовленого схрону і сховали його в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб "залягти на дно" та очікувати на подальші вказівки від куратора з РФ. Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для третьої агентки.

Одна із агенток
Фото: Офіс генпрокурора
Одна із агенток

Вибухівку забрала мешканка Вінницької області. Вона заклала пристрій поблизу будинку колишнього правоохоронця. За допомогою пульту, жінка мала самостійно здійснити підрив, але її затримала контррозвідка СБУ. Невдовзі правоохоронці затримали ще двох учасників групи.

Переписка агентів із російським куратором
Фото: Офіс генпрокурора
Переписка агентів із російським куратором

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім 3-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • На Житомирщині затримали 16-річну агентку ворога, яка виготовила вибухівку для підриву наряду поліції.
  • Станом на початок лютого правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів Укрзалізниці, а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських.
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