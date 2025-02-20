Затримали трьох осіб, серед яких медсестра, безробітний та його подруга.

Затримали трьох ворожих агентів, які на замовлення Росії планували підірвати у Дніпрі ветерана-правоохоронця.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Росіяни завербували для цього через телеграм 52-річну медсестру з Вінниччини, а також 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу.

Фото: Офіс генпрокурора Одна із затриманих агенток

Пара з Харкова отримала пропозицію виконати завдання в інтересах РФ за грошову винагороду. Вони поїхали до Дніпра, де орендували квартиру.

Через деякий час із Нікополя на Дніпропетровщині забрали саморобний вибуховий пристрій із заздалегідь підготовленого схрону і сховали його в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб "залягти на дно" та очікувати на подальші вказівки від куратора з РФ. Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для третьої агентки.

Фото: Офіс генпрокурора Одна із агенток

Вибухівку забрала мешканка Вінницької області. Вона заклала пристрій поблизу будинку колишнього правоохоронця. За допомогою пульту, жінка мала самостійно здійснити підрив, але її затримала контррозвідка СБУ. Невдовзі правоохоронці затримали ще двох учасників групи.

Фото: Офіс генпрокурора Переписка агентів із російським куратором

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім 3-м затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.