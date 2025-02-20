На Одещині РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, як тільки дозволить безпекова ситуація.

У Одеській області росіяни вчергове атакували енергооб'єкт ДТЕК.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК ", – написали у телеграмі компанії.

Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.