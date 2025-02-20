На Одещині РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК

У Одеській області росіяни вчергове атакували енергооб'єкт ДТЕК.
"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК ", – написали у телеграмі компанії.
Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.
- Унаслідок вчорашнього удару у Одесі виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Без світла залишилися люди.