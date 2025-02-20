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На Одещині РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, як тільки дозволить безпекова ситуація.

На Одещині РФ атакувала енергообʼєкт ДТЕК
Ліквідація наслідків атаки у Одесі
Фото: ДСНС

У Одеській області росіяни вчергове атакували енергооб'єкт ДТЕК. 

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК ", – написали у телеграмі компанії.

Як тільки енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи. 

  • Унаслідок вчорашнього удару у Одесі виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину та скління приватного будинку. Без світла залишилися люди. 
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