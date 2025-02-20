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Трюдо пообіцяв, що Канада "завжди буде з Україною"

Прем'єр підкреслив незмінність підтримки на тлі небезпечної риторики США.

Трюдо пообіцяв, що Канада "завжди буде з Україною"
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у середу оприлюднив заяву щодо підтримки України на тлі звинувачень з боку Дональда Трампа на адресу української влади.

Як пише The Hill, очільник канадського уряду запевнив, що його країна залишається "беззастережно на боці Президента України Володимира Зеленського проти Путіна, який здійснює незаконні, аморальні та несправедливі порушення світового порядку".

За словами Трюдо, "українці борються та помирають не лише для того, щоб захистити свій суверенітет та територіальну цілісність, але й за ті правила, які упродовж майже 80 років гарантували нам мир та безпеку".

Прем'єр наголосив, що Канада "завжди буде з Україною, так само як наші союзники".  

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