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Стармер представить Трампу план щодо 30 тисяч європейських солдатів в Україні

Прем'єр хоче, щоб американські сили у Східній Європі теж взяли участь у підтриманні майбутнього миру.

Стармер представить Трампу план щодо 30 тисяч європейських солдатів в Україні
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Видання The Telegraph стверджує, що під час візиту до Вашингтона наступного тижня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план щодо розгортання в Україні контингенту у 30 тисяч європейських військових після підписання будь-якої угоди про припинення вогню.

При цьому не йдеться про розміщення миротворців уздовж лінії фронту - вони охоронятимуть міста, порти, атомні електростанції та інші важливі інфраструктурні об'єкти. Згідно з проєктом, базами для цих сил можуть стати Полтава, Дніпро та Кривий Ріг. 

Як переконують журналісти, Стармер має намір позиціонувати себе як "міст" між адміністрацією США та Європою. Його мета - переконати Трампа, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Росія не змогла втретє вторгнутися в Україну.

Прем'єр сподівається, що Вашингтон додасть до миротворчих зусиль Європи свої власні - бодай у вигляді винищувачів та ракетних систем у Східній Європі, які можуть бути застосовані як летальна сила в разі порушення Кремлем мирної угоди. 

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