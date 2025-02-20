Міністр енергетики США розповів про користь глобального потепління

Кріс Райт, який в новій адміністрації Сполучених Штатів очолює департамент енергетики, заявив журналістам, що глобальне потепління - "не обов'язково погане явище".

Як пише The Guardian, чиновник пояснив свою позицію тим, що вища температура в поєднанні з підвищенням концентрації вуглекислого газу в атмосфері нібито "допомагають рослинам рости". Згідно з даними, наведеними Райтом, "за останні 40 років об'єм рослинності на планеті зріс на 14%". Урядовець не уточнив джерело цієї інформації.

Міністр визнав, що кліматичні зміни "мають як плюси, так і мінуси". Але підкреслив, що, на його думку, "це питання навіть близько не є найважливішою проблемою людства".