Радослав Сікорський: якщо РФ хоче демократичних виборів в Україні, вони мають пройти і в Росії

Він додав, що Росія не має бути в такому становищі, щоб фактично відновити війну.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на пропозицію провести вибори в Україні, повідомляє Суспільне.

"Це питання української Конституції. Але якщо Росія наполягає на тому, що всі сторони переговорів повинні мати демократичний мандат, то, можливо, слід провести демократичні вибори і в Україні, і в Росії", – сказав Сікорський.

Він наголосив, що Європа хоче, аби війна закінчилася визнанням міжнародних принципів щодо суверенітету і цілісності України. Також Європа несе відповідальність за військову підтримку України після закінчення війни, а також за її економічну відбудову.

Глава МЗС Польщі зазначив, що можна зупинити використання зброї, але потрібен довготривалий мир в Україні.

"І Росія не може бути в такому становищі, щоб фактично відновити війну. Путін і Росія розуміють лише мову сильного. І угоди з РФ будуть дійсними лише тоді, коли ми будемо впевнені, що Росія бачить інші сторони як сильні. І саме тому нам потрібно забезпечити військову, озброєну, консолідовану Європу, щоб протистояти Росії. Ми зараз розглядаємо, як ми можемо підтримати Україну в майбутньому", - зауважив Сікорський.

Міністр запевнив, що ЄС має бути обережними у відносинах з Росією в майбутньому, і слід гарантувати, що такі країни, як КНДР та Білорусь більше не зможуть бути активними і підтримувати свої відносини з Росією так, як вони це робили в минулому.

“Ми повинні озброїтися так, щоб ми могли захиститися від будь-яких інших нападів з боку Росії", - сказав очільник польської дипломатії.