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Глава МЗС Німеччини про перемовини США і Росії: ніхто, крім Путіна, не починав і не хотів війни в Україні

На думку Бербок, «помилковий мир» дасть РФ лише перепочинок для відновлення воєнних дій і не принесе користі ні Україні, ні Європі, ні США.

Глава МЗС Німеччини про перемовини США і Росії: ніхто, крім Путіна, не починав і не хотів війни в Україні
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ніхто не хотів війни в Україні, крім Путіна, і що ЄС доведеться знову збільшити двосторонню допомогу нашій державі.

Відповідна заява з’явилася на сайті німецького МЗС.

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На думку Бербок, зараз Європа перебуває на «життєво важливому етапі забезпечення безпеки та миру в Європі». 

«Наразі йдеться про досягнення міцного миру для України — безпечного та захищеного від майбутньої російської агресії. Помилковий мир, який дасть Росії лише перепочинок для нових військових кампаній, не принесе користі нікому: ні Україні, ні Європі, ні США», - наголосила міністерка.

Бербок закликала не дозволити «недавнім дискусіям збити нас з пантелику» і «продовжувати зберігати холодною голову — навіть перед різноманіттям голосів, що доносяться до нас через Атлантику». 

«Міцний мир у Європі може бути досягнутий лише разом із Європою. З іншого боку, зменшення ролі Європи лише грає на руку Росії. Тому я виступаю за певний підхід до адміністрації США. Поки що невідомо, чи готовий Путін нарешті покласти край своїй жорстокій війні проти народу України, чи він хоче продовжувати її на повну силу. І той факт, що американці зустрічаються з Росією для відновлення оперативних можливостей свого посольства в Москві, може бути корисним для майбутніх переговорів», - зауважила глава МЗС Німеччини.

Також Бербок повідомила, що партнери докладають усіх зусиль для подальшого зміцнення України, оскільки «вести переговори на шляху до свого миру — і, зрештою, миру в Європі — можна лише з позиції сили».

Міністерка згадала схвалення нового – 16-го – пакета санкцій проти Росії і повідомила про продовження військової підтримки України.

«На даний час ЄС готує новий великий пакет на мільярд євро для артилерії, протиповітряної оборони та безпілотників», - заявила Бербок і підкреслила, що «ніхто, окрім Путіна, не починав і не хотів цієї війни у самому серці Європи». 

  • Заява глава МЗС Німеччини з’явилася після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди не запросили представників України і ЄС. Лише після цих перемовин держсекретар США Марко Рубіо зателефонував кільком міністрам закордонних справ країн-членів блоку, також до розмови долучилася глава євродипломатії Кая Каллас.
  • Видання Bloomberg згодом написало, що Рубіо сказав європейським союзникам, що США зберігатимуть санкції проти Росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.
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