Глава МЗС Німеччини про перемовини США і Росії: ніхто, крім Путіна, не починав і не хотів війни в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ніхто не хотів війни в Україні, крім Путіна, і що ЄС доведеться знову збільшити двосторонню допомогу нашій державі.
Відповідна заява з’явилася на сайті німецького МЗС.
На думку Бербок, зараз Європа перебуває на «життєво важливому етапі забезпечення безпеки та миру в Європі».
«Наразі йдеться про досягнення міцного миру для України — безпечного та захищеного від майбутньої російської агресії. Помилковий мир, який дасть Росії лише перепочинок для нових військових кампаній, не принесе користі нікому: ні Україні, ні Європі, ні США», - наголосила міністерка.
Бербок закликала не дозволити «недавнім дискусіям збити нас з пантелику» і «продовжувати зберігати холодною голову — навіть перед різноманіттям голосів, що доносяться до нас через Атлантику».
«Міцний мир у Європі може бути досягнутий лише разом із Європою. З іншого боку, зменшення ролі Європи лише грає на руку Росії. Тому я виступаю за певний підхід до адміністрації США. Поки що невідомо, чи готовий Путін нарешті покласти край своїй жорстокій війні проти народу України, чи він хоче продовжувати її на повну силу. І той факт, що американці зустрічаються з Росією для відновлення оперативних можливостей свого посольства в Москві, може бути корисним для майбутніх переговорів», - зауважила глава МЗС Німеччини.
Також Бербок повідомила, що партнери докладають усіх зусиль для подальшого зміцнення України, оскільки «вести переговори на шляху до свого миру — і, зрештою, миру в Європі — можна лише з позиції сили».
Міністерка згадала схвалення нового – 16-го – пакета санкцій проти Росії і повідомила про продовження військової підтримки України.
«На даний час ЄС готує новий великий пакет на мільярд євро для артилерії, протиповітряної оборони та безпілотників», - заявила Бербок і підкреслила, що «ніхто, окрім Путіна, не починав і не хотів цієї війни у самому серці Європи».
- Заява глава МЗС Німеччини з’явилася після переговорів США і Росії у Саудівській Аравії, куди не запросили представників України і ЄС. Лише після цих перемовин держсекретар США Марко Рубіо зателефонував кільком міністрам закордонних справ країн-членів блоку, також до розмови долучилася глава євродипломатії Кая Каллас.
- Видання Bloomberg згодом написало, що Рубіо сказав європейським союзникам, що США зберігатимуть санкції проти Росії принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні.