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CBS News: США призупинили розгляд заяв від мігрантів з Латинської Америки та України

Розгляд заяв заморозили на невизначений час. Чиновники перевірятимуть заяви на шахрайство, а також покращуватимуть процедури перевірки. Зокрема це стосується програми Uniting for Ukraine, створеної для надання безпечного притулку українцям, які рятувалися від російського вторгнення.

CBS News: США призупинили розгляд заяв від мігрантів з Латинської Америки та України
Українські військові та біженці біля Капітолію, 31 січня 2023
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Трампа призупинила всі імміграційні заяви, подані мігрантами з Латинської Америки та України, яким дозволили в’їхати в США за певними програмами епохи Байдена. Рішення пояснюють можливими випадками шахрайства і занепокоєнням безпекою, повідомляє телеканал CBS News із посиланням на двох офіційних осіб США та документ, який є у розпорядженні телеканалу.

Згідно з директивою, заморожування заявок діятиме на невизначений термін, доки державні службовці працюватимуть над виявленням потенційних випадків шахрайства та вдосконаленням процедур перевірки, щоб пом’якшити занепокоєння, пов’язані з національною та громадською безпекою.

Цей крок, про який раніше не повідомлялося, загрожує невизначеністю для багатьох мігрантів, які перебували в процесі подання заявок на різні імміграційні пільги, які дозволять їм залишитися в США легально, а в деяких випадках і назавжди.

Хоча точна кількість постраждалих мігрантів невідома, відкладення заявок стосується кількох програм адміністрації Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців легально прибути до США за допомогою імміграційного закону з міркувань гуманітарної чи суспільної користі.

Зокрема це стосується програми Uniting for Ukraine, створеної для надання безпечного притулку українцям, які рятувалися від російського вторгнення. Близько 240 тисяч українців, які мають спонсора у США, прибули до країни в межах цього процесу.

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