Макрон: Франція не готується відправляти на фронт в Україні сухопутні війська, що братимуть участь у конфлікті

Ще одним безпековим рішенням є членство в НАТО, наголосив Макрон.

Еммануель Макрон під час відеозвернення до французів 5 грудня 2024 року

Президент Франції Еммануель Макрон розповів в інтерв’ю Le Parisien-Aujourd'hui en France та іншим регіональним ЗМІ плани щодо надсилання військ в Україну, повідомляє Укрінформ.

"Франція не готується відправляти на фронт сухопутні війська, що братимуть участь у конфлікті", - зазначив Макрон.

Втім, існує низка інших рішень, які допоможуть забезпечити захист, вважає Макрон.

Зокрема, він пропонує "переозброїти, переоснастити українців. Потім відправити експертів або навіть війська на обмежений термін з будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і засвідчити солідарність”.

Також Макрон уточнив, що про цю позицію Франція розмірковує разом з Великобританією.

“Ще одним безпековим рішенням є членство в НАТО”, - наголосив Макрон, але додав, що США та Росія на такий варіант не згодні.

”Ми могли б ухвалити рішення в рамках переговорів про миротворчу операцію під мандатом ООН, яка б стояла вздовж лінії фронту", - зазначив очільник Франції.

Крім того, Макрон заявив, що готовий поговорити з російським колегою Путіним.

“Якщо президент Путін зателефонує мені, звичайно, я візьму трубку. Якщо буде час на наступному циклі переговорів, я, очевидно, поговорю з ним знову, якщо це буде корисно для ситуації”, - запевнив Макрон.