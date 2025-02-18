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Польща та Чехія готують зміни до статусу українців, які користуються тимчасовим захистом, на випадок "завершення" війни

Таку пропозицію хочуть розробити протягом польського головування в ЄС, тобто до кінця червня. 

Польща та Чехія готують зміни до статусу українців, які користуються тимчасовим захистом, на випадок "завершення" війни
Міністр МВС Чехії Віт Ракушан
Фото: МВС

Міністр МВС Чехії Віт Ракушан повідомив, що Прага спільно з Польщею, яка головує у ЄС, працюють над рішенням про статус українців, які користуються тимчасовим захистом, після "завершення" війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Як зазначив Ракушан, Чехія готується до сценаріїв, якщо в Україні буде оголошене "перемир'я" або будь-яке "припинення" війни.

В такому разі Чехія автоматично припинить надавати тимчасовий статус українцям. Втім, вони зможуть залишатися в Чехії протягом деякого періоду часу, рік або півтора. Для цього вони мають перереєструватись у Чехії за іншим статусом, як і інші іноземці.

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"Ми готуємо документи для цього разом з Польщею, яка головує в Раді Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб воно було завершене в найближчі місяці", – зауважив Ракушан.

Він уточнив, що таку пропозицію хочуть розробити протягом польського головування в ЄС, тобто до кінця червня. Це пов'язано із тим, що таке рішення має ухвалюватись на рівні ЄС.

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