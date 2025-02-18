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У США прокурорка подала у відставку, бо адміністрація Трампа вимагала розслідувати контракт, підписаний Байденом

Також прокурорка повинна була домогтися заморожування активів одержувача.

У США прокурорка подала у відставку, бо адміністрація Трампа вимагала розслідувати контракт, підписаний Байденом
Білий дім
Фото: Britannica

Прокурорка, яка очолює відділ з розслідування кримінальних справ прокуратури округу Колумбія (США), подала у відставку через неправомірні, за її словами, вимоги адміністрації Дональда Трампа, пише Reuters.

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Деніз Чунг відправила лист т.в.о. прокурора США, в якому повідомила, що адміністрація Трампа наказала провести розслідування щодо державного контракту, укладеного під час правління Джо Байдена, і домогтися заморожування активів одержувача.

Прокурорка зазначила, що жодне із цих клопотань не підкріплене доказами, які, за її словами, їй надала служба заступника генерального прокурора.

Видання зазначає, що відставка Чунг стала останньою зі спроб прокурорів Міністерства юстиції висловити протест проти того, що вони вважають неправомірним політичним втручанням адміністрації Трампа у розслідування кримінальних злочинів.

  • Цього місяця головна прокурорка США на Мангеттені Даніель Сассун подала у відставку, відмовившись припинити справу про корупцію проти мера Нью-Йорка Еріка Адамса. Цю справу відкрили чиновники, призначені колишнім президентом Джо Байденом. Але в понеділок призначений Трампом виконуючий обов’язки заступника генерального прокурора Еміль Бове наказав Сассун та прокурорам Нью-Йорка закрити її, заявивши, що це “обмежує можливість мера боротися з “нелегальною імміграцією та насильницькими злочинами” ‒ ключовою метою адміністрації Трампа.
  • В останній день свого президентства Джо Байден превентивно помилував декількох осіб, щоб захистити їх від майбутніх переслідувань з боку Дональда Трампа.
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