У США прокурорка подала у відставку, бо адміністрація Трампа вимагала розслідувати контракт, підписаний Байденом

Також прокурорка повинна була домогтися заморожування активів одержувача.

Прокурорка, яка очолює відділ з розслідування кримінальних справ прокуратури округу Колумбія (США), подала у відставку через неправомірні, за її словами, вимоги адміністрації Дональда Трампа, пише Reuters.

Деніз Чунг відправила лист т.в.о. прокурора США, в якому повідомила, що адміністрація Трампа наказала провести розслідування щодо державного контракту, укладеного під час правління Джо Байдена, і домогтися заморожування активів одержувача.

Прокурорка зазначила, що жодне із цих клопотань не підкріплене доказами, які, за її словами, їй надала служба заступника генерального прокурора.

Видання зазначає, що відставка Чунг стала останньою зі спроб прокурорів Міністерства юстиції висловити протест проти того, що вони вважають неправомірним політичним втручанням адміністрації Трампа у розслідування кримінальних злочинів.