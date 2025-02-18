​США і Росія домовилися відновити штати своїх посольств у Москві й Вашингтоні

Сполучені Штати Америки і Росія на переговорах у Саудівській Аравії домовилися відновити штати своїх посольств, пише Associated Press.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на перемовинах досягли трьох цілей: відновити кадровий склад своїх посольств у Вашингтоні та Москві, створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України та вивчити можливості тісніших відносин та економічного співробітництва.

Упродовж останніх кількох років США І РФ скорочували чисельність своїх диппредставництв на тлі погіршення відносин. Тепер ситуацію виправлять.

«Якщо цей конфлікт буде вирішений прийнятним чином, то відкриються неймовірні можливості для геополітичного партнерства з росіянами з питань, що становлять спільний інтерес, і, чесно кажучи, економічного партнерства з питань, які, як ми сподіваємося, підуть на користь світу і покращать наші відносини в довгостроковій перспективі», - наголосив Рубіо.