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​США і Росія домовилися відновити штати своїх посольств у Москві й Вашингтоні

Обидві держави хочуть повернутися до поглиблення відносин.

​США і Росія домовилися відновити штати своїх посольств у Москві й Вашингтоні
Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки і Росія на переговорах у Саудівській Аравії домовилися відновити штати своїх посольств, пише Associated Press.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на перемовинах досягли трьох цілей: відновити кадровий склад своїх посольств у Вашингтоні та Москві, створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України та вивчити можливості тісніших відносин та економічного співробітництва.

Упродовж останніх кількох років США І РФ скорочували чисельність своїх диппредставництв на тлі погіршення відносин. Тепер ситуацію виправлять.

«Якщо цей конфлікт буде вирішений прийнятним чином, то відкриються неймовірні можливості для геополітичного партнерства з росіянами з питань, що становлять спільний інтерес, і, чесно кажучи, економічного партнерства з питань, які, як ми сподіваємося, підуть на користь світу і покращать наші відносини в довгостроковій перспективі», - наголосив Рубіо.

  • Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.
  • Україна жодної участі в переговорах між США і Росією не бере. 
  • Речник американського Держдепартаменту Теммі Брюс розповів, що обидві держави домовилися створити "команди" для обговорення війни в Україні.
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